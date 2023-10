Im Vergleich mit dem September des vergangenen Jahres nahm die Arbeitslosenzahl um 254 Menschen oder 11,9 Prozent zu. Die Arbeitslosenquote lag im September 2023 mit 3,8 Prozent um 0,4 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert und um 0,1 Prozentpunkte unter dem Wert des Vormonats, teilt die Agentur für Arbeit in Bersenbrück mit.

„Die hohen Energiepreisen, die hohe Inflation und die abgekühlte Konsumstimmung sorgen für eine schwierige wirtschaftliche Gesamtsituation. Nichtsdestotrotz hält sich der Arbeitsmarkt sehr stabil und profitiert von der saisonal typischen Belebung im Spätsommer“, wird Doris Hausfeld, stellvertretende Leiterin der Agenturgeschäftsstelle in Bersenbrück, in der Mitteilung zitiert.

263 Menschen unter 25 Jahren ohne Beschäftigung

Nach einer Statistik der Arbeitsagentur Bersenbrück reduzierte sich die Gruppe der jüngeren Arbeitslosen unter 25 Jahren im Vergleich zum August um knapp elf Prozent auf 263 Menschen. Hausfeld: „Viele aus dieser Gruppe sind in den vergangenen Wochen in eine Ausbildung gestartet. Auch einige, die im Sommer ihre Ausbildung erfolgreich abschließen konnten, aber nicht direkt übernommen wurden, werden zuletzt einen neuen Betrieb gefunden haben.“

In den vergangenen Wochen meldeten Arbeitgeber im Nordkreis 113 neue Arbeitsstellen, 44 weniger als im August und elf weniger als im vergangenen September. Hausfeld: „Im Moment decken viele Betriebe ihren Fachkräftebedarf offenbar in erster Linie dadurch, dass sie ihr Personal halten. Erst im zweiten Schritt steht dann die Suche nach neuen Arbeitskräften.“

1362 Menschen im Nordkreis beziehen Bürgergeld

Die Zahl der langzeitarbeitslosen Menschen im nördlichen Osnabrücker Land ist im laufenden Monat gesunken. Die Maßarbeit registrierte nach eigenen Angaben in den Samtgemeinden Artland, Bersenbrück, Fürstenau und Neuenkirchen sowie in der Stadt Bramsche für den September 1362 arbeitslose Empfänger von Bürgergeld, 23 Personen weniger als noch im August.

„Erstmals seit einigen Monaten haben wir wieder sinkende Arbeitslosenzahlen zu verzeichnen“, freut sich Maßarbeit-Vorstand Lars Hellmers. „Während der Sommermonate haben sich die Unternehmen bei Neueinstellungen zurückgehalten. Die jüngste Entwicklung zeigt aber auch, dass die Unternehmen im Osnabrücker Land trotz der sich eintrübenden Konjunktur weiterhin Arbeitskräfte einstellen und es nach wie vor einen Bedarf an Arbeitskräften gibt“, so der Vorstand in einer Pressemitteilung.

So sieht der Arbeitsmarkt im Oldenburger Münsterland aus

Im Oldenburger Münsterland ist die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat leicht gesunken. „Die arbeitsmarktliche Entwicklung folgt damit jahreszeitlich üblichen Schwankungen. Besonders deutlich wird dies bei dem Rückgang an jüngeren Arbeitslosen, die sich in Arbeit, Ausbildung, Schule oder Studium abmeldeten. Der Arbeitsmarkt zeigt sich damit weiterhin robust“, resümiert Frank Sänger, Geschäftsführer operativ der Agentur für Arbeit Vechta, zu der die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden gehört.

Mit insgesamt 7594 Personen waren im September 2023 bei den Geschäftsstellen der Agentur für Arbeit und den Jobcentern Vechta und Cloppenburg 372 Arbeitslose bzw. 4,7 Prozent weniger gemeldet als im August. Die Arbeitslosenquote sank auf 3,9 Prozent und lag damit auf Vorjahresniveau. Im Vergleich zum September 2022 stieg die Arbeitslosigkeit um 143 Personen bzw. 1,9 Prozent.