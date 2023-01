Königlicher Besuch steht vielen Familien in Ankum am 5. Januar ins Haus, wenn die Wurstsinger Mettwürste und Spenden für den guten Zweck „ersingen“. Foto: Heinz Sandbrink up-down up-down Nach zwei Jahren Corona-Pause Die Wurstsinger ziehen am 5. Januar 2023 wieder durch Ankum Von Thomas Oeverhaus | 04.01.2023, 11:54 Uhr

Am Abend des 5. Januars 2023 starten die Alte-Herren-Fußballer des SV Quitt Ankum nach zweijähriger Corona-Pause wieder zu ihrem traditionellen Wurstsingen. Ein schöner Brauch des Sportvereins zum Start in das neue Jahr. Kein Wunder also, dass die Quitt-Könige wieder gern gesehene Gäste sein werden.