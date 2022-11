In Bersenbrück wurde eine Seniorin verletzt aufgefunden. Symbolfoto: dpa/Daniel Vogl up-down up-down Bewusstlos aufgefunden Gestürzt oder angefahren? 83-Jährige in Bersenbrück schwer verletzt Von Martin Schmitz | 10.11.2022, 11:57 Uhr

Ein Unfall in Bersenbrück gibt der Polizei Rätsel auf: Am Mittwochabend wurde eine 83-jährige Frau schwer verletzt an der B214 aufgefunden.