Mit Solarenergie rund um die Welt Autarkes Tiny House auf Rädern am 8. Juli in Bersenbrück 07.07.2022, 17:07 Uhr

Ein fahrendes, autarkes, solarbetriebenes Haus in Form eines riesigen Schmetterlings wird auf seiner Weltreise durch 90 Länder am 8. Juli 2022 auf dem Marktplatz in Bersenbrück Station machen. Interessierte sind eingeladen, das innovative Wohnmobil Solar Butterfly zu besichtigen.