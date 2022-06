Vorerst bleibt es beim Sommerspielplatz: Für dieses Grundstück an der Lindenstraße in Bersenbrück gibt es noch keine neue Nutzung. FOTO: Horst Schwitalla Hase-Wohnbau sucht Lösung Rätselraten um Grundstück an der Lindenstraße in Bersenbrück Von Martin Schmitz | 17.06.2022, 18:24 Uhr

Will die Hase-Wohnbau GmbH das Grundstück des ehemaligen Hotels Hengeholt-Heuer an der Lindenstraße in Bersenbrück verkaufen? Ja, sagt Bürgermeister Christian Klütsch. Für Hase-Wohnbau-Geschäftsführerin Katja Schlüwe ist das aber keineswegs so klar.