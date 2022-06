Mit „Hansefit“ wurde diese Partnerschaft jüngst besiegelt. „Hansefit“ ist das Firmenfitnessprogramm eines Bremer Unternehmens, das sich mit Fitness, Wellness und Gesundheit beschäftigt. Die Mitarbeiter der Unternehmensgruppe Wiegmann und der anderen teilnehmenden Unternehmen haben so die Möglichkeit, die Angebote der aktuell 692 Verbundpartner beliebig oft zu nutzen und zahlen dafür monatlich nur einen Bruchteil dessen, was normalerweise entrichtet wird. Den Rest legt die Wiegmann-Gruppe oben drauf. „Ein Signal an die Mitarbeiter, deren Gesundheit uns am Herzen liegt. Kolleginnen und Kollegen, die sich fit fühlen, sind besser motiviert“, sind sich Ralf, Frank und Andreas Wiegmann einig. Immerhin haben rund 20 Prozent der Mitarbeiter spontan mitgemacht, und es sollen noch mehr werden.

Einer der Ersten war Verkaufsleiter Ralf Wiethe, der sagte: „Nach Ende der aktiven Zeit als Fußballer bin ich begeistert von diesem Angebot, wo ich mich nach Wahl fit halten kann. Körperliche Fitness ist mir in meinem Job mit viel sitzender Tätigkeit sehr wichtig.“

In Bersenbrück ist die Wiegmann-Gruppe der erste private Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern ein solches Angebot macht. Die Verwaltung der Samtgemeinde bietet als erster öffentlicher Arbeitgeber ein Fitnessprogramm für ihre Mitarbeiter.