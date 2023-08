Das Reggae Jam 2023 kämpft mit Regen und Matsch, doch die Anreise ist gesichert. Foto: Reinhard Rehkamp up-down up-down Anreise gesichert So wird das Wetter zum Reggae Jam 2023 in Bersenbrück Von Martin Schmitz | 02.08.2023, 17:03 Uhr

Ähnlich wie in Wacken kämpfen auch die Organisatoren des Reggae Jam in Bersenbrück mit Dauerregen und Matsch. Doch anders als beim Metallfestival sind die Aussichten für Bersenbrück besser, denn nach intensivem Regen am Mittwoch rechnen die Meteorologen mit nachlassenden Schauern. So soll das Wetter werden.