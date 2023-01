Irina und Waldemar Schwarz sprachen in Alfhausen über ihre Lebensgeschichte. Foto: Lena Weimer up-down up-down Ein Aussiedler erzählt seine Lebensgeschichte Wie Waldemar Schwarz aus Kasachstan nach Bersenbrück kam Von Lena Weimer und Martin Schmitz | 09.01.2023, 18:01 Uhr

Dass Deutschstämmige in der Sowjetunion unter Druck standen, davon hat Waldemar Schwarz als Kind wenig mitbekommen. Er lebte in Kasachstan „in einer deutschen Subkultur“, erzählt er. Ein christliches Netzwerk half seiner Familie, auch beim Start in Deutschland.