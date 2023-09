Bürgerinitiative stellt Gesamtkarte vor Wie verändert die Energiewende den Osnabrücker Nordkreis? Von Martin Schmitz | 07.09.2023, 17:38 Uhr Strommasten und Windräder werden den Osnabrücker Nordkreis verändern. Mit einer eigens angefertigten Karte möchte eine Bürgerinitiative aus Gehrde einen Überblick geben. Foto: Marcus Brandt up-down up-down

Vier große Stromleitungen und Dutzende von Windparks dürften den Osnabrücker Nordkreis deutlich verändern. Bislang sind die Flächenkorridore für diese Pläne noch nicht zusammen in einer Karte erfasst worden. Das holt die Bürgerinitiative „Bürger gegen 380 kV“ in Gehrde nun nach. Am 11. September 2023 möchte sie ihre eigens angefertigte Karte in Gehrde öffentlich vorstellen.