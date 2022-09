Durch seine besondere Bauweise ist Nexat besonders bodenschonend. Foto: NEXAT GmbH up-down up-down Innovative Maschine entwickelt Wie Nexat aus Rieste die Landwirtschaft weltweit verändern will Von Nina Strakeljahn | 08.09.2022, 13:00 Uhr

Es ist eine Weltneuheit, die die Nexat GmbH aus dem Niedersachsenpark in Rieste entwickelt hat. Ihre Landmaschine arbeitet so bodenschonend, dass Pflügen und Grubbern bald Geschichte sein könnten. So sind Klemens und Felix Kalverkamp auf die Idee gekommen.