Pächter wollen wieder eröffnen Wie geht es nach dem Brand weiter mit dem Happy Food in Bersenbrück? Von Martin Schmitz | 12.10.2023, 05:48 Uhr Der Schock wirkt nach: Werner und Ilona Middendorf in ihrem zerstörten Restaurant. Foto: Martin Schmitz

Nach dem Brand am vergangenen Samstag möchten Werner und Ilona Middendorf ihr Happy Food-Restaurant in Bersenbrück unbedingt wieder in Gang bringen. Ob es ihnen gelingt, ist noch offen.