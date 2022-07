Zum Spargelwettschälen mit dem Samtgemeindebürgermeister bitten die Marktbetreiber am Dienstag auf dem Bersenbrücker Wochenmarkt. FOTO: Samtgemeinde up-down up-down Wettschälen geplant Spargel- und Weinfest auf dem Markt in Bersenbrück Von PM. | 11.05.2013, 08:02 Uhr

Spargel ist das Gemüse der Saison – natürlich auch auf dem Wochenmarkt in Bersenbrück am Dienstag, 14. Mai. Der steht an diesem Tag ganz im Zeichen der grünen und weißen Stangen.