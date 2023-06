Als Stimmungskanone im Hasestadion ist Hermann Middendorf bei TuS-Anhängern und Gegner bekannt. Der Edelfan wünscht in der ersten DFB-Runde Borussia Dortmund als Gegner. Foto: Reinhard Rehkamp up-down up-down Bayern, Dortmund oder Werder? Wen sich Bersenbrücker als Gegner im DFB-Pokal wünschen Von Reinhard Rehkamp | 16.06.2023, 13:47 Uhr

Nach 33 Jahren tritt der TuS Bersenbrück wieder in der Hauptrunde des DFB-Pokals an. Auf wen der Fußball-Oberligist trifft, entscheidet sich am 18. Juni. Aber wen wünschen sich TuS-Anhänger und bekannte Bersenbrücker? Wir haben uns umgehört.