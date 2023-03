Mit einer Kundgebung möchte eine Initiativgruppe mit den Gehrdern über den Klimawandel ins Gespräch kommen. Symbolfoto: picture alliance/dpa/Marius Becker up-down up-down Kundgebung mitten im Dorf Osnabrück zu weit: Initiative organisiert Klimastreik am 3. März 2023 in Gehrde Von Martin Schmitz | 02.03.2023, 17:06 Uhr

Auch in Gehrde möchte eine Initiativgruppe am Freitag am weltweiten Klimastreik teilnehmen. Sie ruft zu einer Kundgebung um 17 Uhr auf dem Vorplatz der Grundschule am Kirchhof auf.