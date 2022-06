Auch die von der Landkreis-Agentur „Maßarbeit“ betreuten Langzeitarbeitslosen (SGB II) profitieren von dieser Entwicklung. Ihre Zahl verringerte sich im September um 93 auf insgesamt 1205 im Altkreis. Maßarbeit-Vorstand Siegfried Averhage plädiert dafür, weiter in Qualifizierung und Bildung zu investieren, um die Entwicklung zu fördern.

Auch René Duvinage, Leiter der Arbeitsagentur Bersenbrück, ist mit den Zahlen sehr zufrieden. Wie erwartet, sank die Jugendarbeitslosigkeit um fast 40 Pozent. Die Schulabgänger melden sich ab in Ausbildung und Studium. Zugleich werden von den fertig ausgebildeten Lehrlingen mehr übernommen als früher üblich. Eine Entwicklung, die bereits im vergangenen Jahr eingesetzt habe und sich fortsetzen werde, erwartet Duvinage: „Das Ausbildungsengagement der Betriebe in der Region nimmt deutlich zu.“

Die Arbeitslosigkeit betrifft im Moment Frauen und Männer gleich stark, ein Zeichen dafür, dass die im Herbst üblichen Entlassungen im Baugewerbe noch nicht eingesetzt haben.

Die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt bringt vermehrt ältere Arbeitnehmer in Lohn und Brot, die es auf dem Arbeitsmarkt ungleich schwerer haben. Zumal dann, wenn es sich um Ungelernte handelt. Sie unterstützt die Arbeitsagentur mit Förderpogrammen.

Was Duvinage „verhalten optimistisch“ in die Zukunft blicken lässt: Die Zahl der offenen Stellen steigt. Auffallend viele Klein- und Mittelbetriebe fragen nach Kaufleuten. Offensicht haben viele Handwerker so gut zu tun, dass sie im Büro Unterstützung brauchen.