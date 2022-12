Das Kettenkamper Weihnachtsdorf lockte bereits am Samstag viele Interessierte auf das Mühlengelände. Foto: Anita Lennartz up-down up-down Auf dem Mühlengelände Weihnachtsdorf in Kettenkamp kommt an bei den Besuchern Von Anita Lennartz | 11.12.2022, 13:34 Uhr

Mit einer so guten Besucherresonanz hätten selbst die Organisatoren nicht gerechnet: Bereits am Samstagnachmittag strömten die Besucher auf das Mühlengelände in Kettenkamp: Dort wurde zum ersten Mal der Weihnachtsmarkt veranstaltet. Am heutigen Sonntag um 14 Uhr geht es weiter.