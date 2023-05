In einem neuen Faulturm mit Biogasanlage und Blockheizkraftwerk im Bersenbrücker Klärwerk will der Wasserverband Bersenbrück aus Klärschlamm Biogas gewinnen. Grafik: IRP Planungsbüro up-down up-down Zentrale Klärschlammaufbereitung Neuer Faulturm macht Kläranlage in Bersenbrück energieautark Von Martin Schmitz | 28.05.2023, 13:37 Uhr

In einem neuen Faulturm mit Biogasanlage und Blockheizkraftwerk im Bersenbrücker Klärwerk will der Wasserverband Bersenbrück aus Klärschlamm Biogas gewinnen. Die Anlage bereitet den Klärschlamm aus dem Verbandsgebiet für die Verbrennung in Bielefeld auf. Das Fünf-Millionen-Projekt macht die Kläranlage energieautaurk und bietet weitere Vorteile.