Von Engter Richtung Hörsten Wasserverband Bersenbrück tauscht Trinkwasserleitung an der A1 aus Von noz.de | 15.09.2023, 16:48 Uhr Die Arbeiten an der neuen Autobahn-Anschlussstelle Rieste sollen laut Wasserverband in Zukunft auch die Vernetzung der Versorgungszonen Ahausen, Engter und Vörden ermöglichen. Foto: Wasserverband up-down up-down

Im Bereich der künftigen Autobahn-Anschlussstelle Rieste an der A1 geht es auch um Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten für bereits bestehende Infrastruktur. Der Wasserverband Bersenbrück erneuert in diesem Zug die Haupttransportleitung für Trinkwasser von Engter in Richtung Hochbehälter Hörsten.