Reparaturen nach Wasserschaden fast fertig Kinder können bald in die Kita Johanna in Alfhausen zurückkehren Von Martin Schmitz | 29.09.2023, 15:24 Uhr Nach und nach werden die Schäden beseitigt, die ein Wasserschaden in der Kita Johanna anrichtete. Foto: Samtgemeinde Bersenbrück up-down up-down

Licht am Ende des Tunnels für die Kita Johanna in Alfhausen: Nächste Woche soll die erste Gruppe in ihren reparierten Gruppenraum zurückkehren. Seit vielen Monaten macht ein Wasserschaden dem Kindergarten erheblich zu schaffen.