Übergangslösung für Gruppen gefunden Baustelle statt Kita: Wasserschaden in der Kita Johanna in Alfhausen Von noz.de | 12.08.2023, 17:35 Uhr Trocknungsgeräte und Schläuche in den Fluren der Kita Johanna in Alfhausen. Foto: Samtgemeinde Bersenbrück

In der Kindertagesstätte Johanna in Alfhausen hat es einen Wasserschaden gegeben, der Folgearbeiten in mehreren Räumen in der Kita erforderlich macht. Laut Mitteilung der Samtgemeinde Bersenbrück kann der Kita-Betrieb nach den Ferien mit einer kleinen Verzögerung wieder starten.