„Build Your Place" in der Grundschule Jugendliche können Ideen für neuen Jugendplatz in Bersenbrück einbringen Von Martin Schmitz | 09.11.2022, 09:28 Uhr

Pumptrack? Ninja-Warrior-Parcours? Streetball? Was wünschen sich die Jugendlichen für den Jugendplatz in Bersenbrück? In einem Workshop am 19. November 2022 sind ihre Ideen und Vorstellungen gefragt.