Kritik in der Bürgerfragestunde Herr Kuper, braucht Alfhausen einen Weckruf? Von Margarete Hartbecke | 28.12.2022, 12:48 Uhr

Vollgeparkte Bürgersteige und ein kaputter Brunnen sind nur zwei Dinge, die Klaus-Gerd Kuper derzeit in Alfhausen stören. In der Dezembersitzung des Gemeinderates machte er seinem Ärger Luft. Wie es dazu kam und was er damit bezwecken will, erläutert er in einem Interview.