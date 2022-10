Die beiden Direktbewerber mit den meisten Stimmen in der Gemeinde Rieste waren Christian Calderone (CDU) und Besian Krasniq (SPD). Foto: Marcus Alwes up-down up-down Calderone liegt deutlich vorne Wähler in Rieste entscheiden sich mehrheitlich für die Christdemokraten Von Marcus Alwes | 09.10.2022, 20:29 Uhr

Vier Wahlbezirke wurden in Rieste bei der Landtagswahl 2022 ausgezählt. Am Ende freute sich in der 3800-Einwohner-Gemeinde die CDU über die größte Zustimmung.