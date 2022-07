Die Plattdeutsch-Rocker von Wippsteert haben extra für Rieste einen eigenen Song geschrieben. FOTO: Maik Reishaus up-down up-down Bei Schulfest der Johannesschule Vorverkauf für 777-Jahr-Feier in Rieste beginnt Von noz.de | 04.07.2022, 18:24 Uhr

Wenn am Freitag, 8. Juli 2022, die Johannesschule in Rieste Schulfest feiert, wird dort auch der Vorverkauf für die 777-Jahr-Feier in der Gemeinde am Alfsee gestartet.