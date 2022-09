Die Mitglieder des Ankumer Oktoberfestclubs freuen sich schon auf die große Party am 22. und 23. Oktober. Foto: Ralf Schulte/AOC up-down up-down Am 17. September bei Edeka Kuhlmann Vorverkauf für das Oktoberfest in Ankum startet Von Isabel Athmer | 15.09.2022, 15:53 Uhr

Es wird Zeit, die Lederhosen zu entstauben! Am 22. und 23. Oktober 2022 heißt es auf der Wiesn am Ankumer Marktplatz wieder „O´zapft is!“ Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause geht das Oktoberfest in die 14. Runde. Der Kartenvorverkauf dafür startet am 17. September.