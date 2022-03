Tanja Kalmlage eröffnet am 24. März die Veranstaltungsreihe zur Sonderausstellung „Stadtnatur“. FOTO: Samtgemeinde Bersenbrück Veranstaltungsreihe zur Ausstellung „Stadtnatur“ Klimaschutzmanagerin informiert in Bersenbrück über Nachhaltigkeit beim Hausbau Von noz.de | 23.03.2022, 12:44 Uhr

Seit Februar gibt es im Museum im Kloster in Bersenbrück die Sonderausstellung „Stadtnatur – Bersenbrücks Weg in die Zukunft“. Begleitend dazu startet nun eine Veranstaltungsreihe mit Vorträgen und Workshops. Zum Auftakt am Donnerstag, 24. März 2022, geht es um das Thema Nachhaltigkeit beim Neubau oder bei der Altbau-Sanierung.