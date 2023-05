Mit einem Sonderzug fuhren die Anhänger des TuS Bersenbrück im Jahr 1990 zum Landespokal-Halbfinale gegen den TSV Viktoria Ölsburg. Archivfoto: Horst Schwitalla up-down up-down Es lockt wieder der DFB-Pokal Als die Fußballer des TuS Bersenbrück Geschichte schrieben Von Christian Hesse | 23.05.2023, 12:42 Uhr

Das Pokalfieber rund um den Fußball-Oberligisten TuS Bersenbrück steigt. Im Finale um den NFV-Pokal am Pfingstmontag, 29. Mai 2023, gegen den Regionalliga-Aufsteiger SC Spelle-Venhaus winkt die Teilnahme am DFB-Pokal. Reinhard Rehkamp erinnert sich an den letzten Auftritt der Bersenbrücker im DFB-Pokal vor 33 Jahren.