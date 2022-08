Samer Alsakha ist Altenpfleger. Dieser Abschluss bedeutet ihm sehr viel. FOTO: Nina Strakeljahn up-down up-down Logo NEO Abschluss an der BBS Bersenbrück Vom anerkannten Kriegsflüchtling zum anerkannter Altenpfleger – das ist Samers Geschichte Von Nina Strakeljahn | 03.08.2022, 08:03 Uhr

Da flossen doch so einige Tränen – auch bei ihm selbst, als Samer Alsakha beim Abschluss der Altenpfleger an der BBS Bersenbrück seiner neuen Heimat dankte. Für ihn ist die Ausbildung ein wichtiger Meilenstein in seinem Leben.