Auf dieser Schau mit etwa 450 Vögeln stellen neben den Bersenbrücker Zuchtfreunden auch Vogelzüchter aus den Nachbarvereinen ihre Tiere in der Bewertungsschau vor. Am Sonntag um 16 Uhr werden die Siegerpokale in den Ausstellungssparten Exoten, Ziergeflügel, Groß- und Wellensittiche, Farb- und Positurkanarien sowie Finkenvögel vergeben.

In einer Rahmenschau werden in elf Boden- und zehn Tischvolieren etwa 100 von den Mitgliedern des Bersenbrücker Vereins gezüchtete Vögel präsentiert. Ausgestellt werden exotische Prachtfinken, farbenfrohen Sittichen, einheimische Waldvögeln und gesangsfreudige Kanarien.

Eine Ausstellung verschiedenster Vogelnistkästen soll die Besucher dazu animieren, als Heimwerker tätig zu werden, und selbst Nisthilfen zur Unterstützung der einheimischen Vogelwelt zu fertigen und anzubringen. Bauanleitungen werden von den Bersenbrücker Vogelfreunden kostenlos zur Verfügung gestellt.

Greifvogelschau, Musik und Kinderspaß

Eine besondere Attraktion dürften die Falkner sein, die am Sonntag ihre Vögel, aber auch Frettchen in einer Greifvogelschau präsentiert. Für musikalische Unterhaltung sorgen Musiker aus Nortrup, das Priggenhagener Blasorchester und Hans Peters aus Bersenbrück. Kinderspaß mit Clown und Hüpfburg runden das umfangreiche Angebot der Ausstellung ab.

Die Vögel der Rahmenschau können am Samstag von 8 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr in der Gärtnerei an der Maschortstraße 195 in Rieste bestaunt werden. Die Bewertungsvögel der Vogelschau sind am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr zu bewundern.