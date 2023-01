In Bersenbrück stießen vier Autos zusammen. Foto: Imago Images/Oliver Mueller up-down up-down Kurioser Crash an der B214 Vier Autos stoßen in Bersenbrück zusammen Von Martin Schmitz | 12.01.2023, 12:36 Uhr

Zur Hauptverkehrszeit am Donnerstagmorgen stießen auf einem belebten Knotenpunkt der B214 in Bersenbrück vier Autos zusammen. Ein Fahrer erlitt einen Schock, alle anderen Beteiligten, sechs an der Zahl, blieben unverletzt.