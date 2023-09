In Bersenbrück stürzte ein 14-Jähriger von einem E-Scooter und verletzte sich leicht. Ein 18-Jähriger wollte ihn mit dem Gefährt nach Hause bringen, weil dem Jungen nach dem Rauchen einer Zigarette schlecht geworden war. Nun fragt sich die Polizei, ob nur Tabak in der Selbstgedrehten war.

Am Sonntag gegen 21 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst zu einem Scooterunfall in der Overbergstraße gerufen. An Ort und Stelle trafen sie einen 14-Jährigen und einen 18-Jährigen aus Bersenbrück an, teilt die Polizei mit.

Die beiden hätten angegeben, dass sie einen Kumpel getroffen hätten, der mit ihnen eine selbstgedrehte Zigarette geraucht hätte. Danach sei dem 14-Jährigen schlecht geworden.

Nikotinvergiftung oder Droge?

Der 18-Jährige wollte ihn auf dem E-Scooter nach Hause bringen. Unterwegs sei ihm der Junge aber am Beginn der Overbergstraße vom Roller gefallen und habe sich leicht verletzt. Daraufhin rief der 18-Jährige per Notruf Hilfe.

Die Verletzungen konnte der Rettungsdienst rasch versorgen. Doch für die Polizei blieben Fragen offen: Hatte der 14-Jährige beim Rauchen eine Nikotinvergiftung erlitten? Oder war da womöglich Cannabis dem Tabak untergemischt?

Die beiden mochten aber nicht den Namen ihres Kumpel verraten, der ihnen die Zigarette gegeben hatte. Auch einem freiwilligen Drogentest wollten sich nicht unterziehen.

Roller war nicht versichert

Zur Aufklärung des Falles veranlasste die Polizei bei beiden einen Drogentest, so ein Pressesprecher der Polizei. Beim 14-Jährigen hätten die Erziehungsberechtigten diesem Test zugestimmt. Bei ihm geht es um die medizinische Frage, ob er Betäubungsmittel inhaliert hat.

Bei dem 18-Jährigen wird es komplizierter: Sollte die Blutprobe positiv ausfallen, droht ihm der Vorwurf, unter Drogen ein Fahrzeug im Straßenverkehr geführt zu haben.

Gegen die Regeln hätte er auf diesem Fahrzeug einen Passagier mitgenommen. Und versichert war der Elektroroller laut Polizei auch nicht, das Versicherungskennzeichen fehlte ihm.

