Höhepunkt am Freitag: Burning Spear Die Fans feiern: Das Reggae Jam 2023 in Bersenbrück ist gestartet Von Martin Schmitz | 04.08.2023, 18:49 Uhr Das Reggae Jam 2023 ist gestartet und die Fans feiern auf der Bühne Betrayers of Babylon. Foto: André Havergo

Mit den Betrayers of Babylon auf der Bühne ist am Freitagabend das Reggae Jam 2023 in Bersenbrück offiziell eröffnet worden. Höhepunkt soll gegen 2 Uhr nachts Burning Spear werden.