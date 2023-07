Margot Robbie und Ryan Gosling erobern als Barbie und Ken seit dem 20. Juli die Kinos. Foto: picture alliance/dpa/Courtesy of Warner Bros. Pictures up-down up-down Realverfilmung mit Ryan Gosling Viel Wirbel um Barbie: So lief der Filmstart im Kino in Ankum Von Isabel Athmer | 20.07.2023, 16:27 Uhr

Ob in Geschäften, im Fernsehen oder Radio, auf Instagram oder TikTok – die Welt sieht pink. Grund dafür ist der Start des Barbie-Films, der seit dem 20. Juli 2023 auf den Kinoleinwänden zu sehen ist. Aber schafft es der Hype bis in den Osnabrücker Nordkreis? Wir haben beim Gloria Kino-Center in Ankum nachgefragt.