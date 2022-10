An der B 214 in Gehrde wird ein umgestürzter Lkw entladen. Foto: Horst Schwitalla up-down up-down Lkw-Bergung hat begonnen Verunglückter Lkw in Gehrde geborgen Von Martin Schmitz | 12.10.2022, 16:53 Uhr | Update vor 8 Min.

24 Stunden lang lag ein Lkw im Graben an der Bundesstraße 214 in Gehrde. Am Donnerstagabend wurde er geborgen.