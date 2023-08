Nach Anzeige des Tierschutzbüros Verletzte Schweine nicht behandelt? Prozess in Bersenbrück kurzfristig verschoben Von Nina Strakeljahn | 30.08.2023, 14:53 Uhr Der Prozess vor dem Amtsgericht Bersenbrück wurde kurzfristig verschoben. Foto: Nina Strakeljahn up-down up-down

Schon mehr als zwei Jahre ist es her, dass ein Video von verletzten und kranken Schweinen in einem Stall in Merzen für Aufmerksamkeit sorgte. Eigentlich sollte am 30. August 2023 der Fall nun vor dem Amtsgericht Bersenbrück verhandelt werden - doch der Prozess muss jetzt noch etwas länger warten.