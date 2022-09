Besprachen die Baupläne vor Ort: Die Niedersachsenpark-GmbH-Vertreter Uwe Schumacher und Matthias Meyer (l.) auf der Brücke am Riester Damm. Unterhalb dieser läuft der Verkehr auf der A1. Foto: Marcus Alwes up-down up-down Beschluss-Unterlagen werden ausgelegt Verfahren zur A1-Anschlussstelle Rieste abgeschlossen - so geht es weiter Von Marcus Alwes | 30.09.2022, 15:48 Uhr

Das Planverfahren ist abgeschlossen. Die Bürger können nun zeitnah in den Rathäusern in der Region Einsicht in die Beschluss-Unterlagen zur geplanten Autobahnanschlussstelle Rieste nehmen.