Aus dem Inhalt der bunten „Rappelkiste“ sollen bald Winterspielplätze zusammengebaut werden. Foto: Reinhard Rehkamp up-down up-down Die Rappelkiste rollt wieder Verein „BSB“ plant Spielnachmittage in der Samtgemeinde Bersenbrück Von Martin Schmitz | 31.10.2022, 09:58 Uhr

Neues vom Verein Begegnen - Spielen - Brücken bauen: Zwölf „Winterspielplätze“ sollen in den kommenden Monaten in Bersenbrück, Ankum, Alfhausen, Rieste, Kettenkamp, Eggermühlen und Gehrde stattfinden. Am 19. November geht es los.