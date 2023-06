Uwe Roß darf als nebenberuflicher Diakon in der Pfarreiengemeinschaft Hasegrund unter anderem predigen und am Altar assistieren. Foto: Reinhard Rehkamp up-down up-down Eigentlich ist er Steinbildhauer Uwe Roß ist der neue Diakon für Bersenbrück, Alfhausen, Rieste und Vörden Von Reinhard Rehkamp | 06.06.2023, 12:25 Uhr

Die Pfarreiengemeinschaft Hasegrund hat einen neuen Diakon. In einem Gottesdienst in Bersenbrück wurde Uwe Roß von Pfarrer Jan-Wilhelm Witte in seinen Dienst eingeführt und wir nun als nebenamtlicher Diakon das Seelsorgeteam in Bersenbrück, Alfhausen, Rieste und Vörden unterstützen.