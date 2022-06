Der Physiotherapeut kennt die Ursache: Kiloschwere Schultaschen schon bei Grundschülern, wenig Bewegung, kombiniert mit langem Sitzen in der Schule und am Nachmittag vor dem Computer. Ein ernsthaftes Problem mit bisweilen schweren Folgen im Erwachsenenalter. Nicht ohne Grund zählen Rückenschmerzen mittlerweile zu den weitverbreiteten Volkskrankheiten.

Der Physiotherapeut kann Abhilfe schaffen, wenn Leiden auftreten. Noch lieber würde er Lehrer, Eltern und Schüler aber aufklären, sodass Probleme gar nicht erst entstehen. So kann er über rückengerechte Haltung informieren, beispielsweise beim Heben von Lasten oder beim Aufstehen aus dem Bett. Sein Ziel – ein Bewusstsein für rückenfreundliches Verhalten zu schaffen.

Der Experte weiß, wovon er spricht, schließlich hat er zusätzlich zu der „normalen“ Ausbildung zum Physiotherapeuten auch ein Studium in Amsterdam erfolgreich abgeschlossen. In den Niederlanden wird lange schon Physiotherapie als Bachelor-Studiengang angeboten, in Deutschland erst seit Kurzem in Bochum.

Zum Tag der Rückengesundheit kommen aber natürlich auch Patienten, die bereits akute Rückenschmerzen haben: Die Ursachen sind vielfältig und nicht immer selbst verschuldet. Falsches Schuhwerk, Bandscheibenvorfälle, verschobene Kiefergelenke oder Schwächung des Kreuzbeins. Und dennoch: Längst nicht immer ist eine Operation die beste Lösung. Der Physiotherapeut versucht es zunächst mit Alternativen: Mit der Lasertherapie bringt er hohe, energiereiche Lichtmengen in das betroffene Gewebe und regt die Heilung an.

Zurück zu meinem Problem mit dem Schmerz in der Schulter: Nach eingehender Untersuchung von Arm, Schulter und Rücken kann der Experte mir sagen, dass mein Bizeps den Schmerz auslöst. Der Muskel, der für die Armbeugung zuständig ist. Die Ursache ist schnell klar: einseitige Bewegung durch Arbeiten mit dem Computer am Schreibtisch. Sie hat mich also auch erwischt, die Volkskrankheit, ausgelöst durch Bewegungsmangel.