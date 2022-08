Die Polizei sucht einen Fahrer, der einen Unfall am Kreisverkehr in Kettenkamp baute (Symbolfoto). FOTO: Jörn Martens up-down up-down War es ein schwarzer Mini? Unfallflucht nach Crash am Kreisverkehr in Kettenkamp Von Martin Schmitz | 08.08.2022, 14:32 Uhr

Nach einer Unfallflucht sucht die Polizei einen Fahrer, der in Kettenkamp am Sonntag zwei Verkehrsschilder am Kreisel bei der Gaststätte Klaus beschädigte. Möglicherweise war er (oder sie) in einem schwarzen Mini unterwegs.