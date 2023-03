Auf der Landesstraße 76 in Ankum stießen zwei Autos zusammen. Foto: NWM-TV up-down up-down Unfall an Alfhausener Straße Autos stoßen in Ankum zusammen im Schneegestöber Von Martin Schmitz | 07.03.2023, 14:46 Uhr

In Ankum stießen am Dienstagmittag zwei Autos mit drei Frauen an Bord zusammen.