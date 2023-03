Nachdem das Auto gegen einen Ball geprallt war, geriet das Fahrzeug in Brand. Foto: NWM-TV up-down up-down Zwei Kinder verletzt Unfall auf der B214 in Gehrde: Feuerwehr löscht brennendes Auto Von Mirko Nordmann | 23.03.2023, 09:13 Uhr

Auf der B214 in Gehrde ereignete sich am Donnerstagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Auto prallte gegen einen Baum und geriet in Brand.