Für den TuS Bersenbrück waren Thomas Kuschel, Heidi Schulte, Wiebke Schwafert, Elisa Klinaku, Josefine Rauf, Lilly Pecorilli, Franziska Heil und Michael Rehkamp (untere Reihe, von links) mit dabei. Beim VC Osnabrück waren es Maresia Wilner, Jasmin Grimmut, Marlene Wurst, Charlotte Berelsmann, Marisa Westerheide de Sousa, Johanna Garthaus, Leonie Kröger, Rieke Bohnenkamp und Tim Strangmann (oben, von links). Foto: Pecorilli up-down up-down Zusammen mit Osnabrück DM-Elfter U-16-Volleyballerinnen des TuS Bersenbrück überzeugen in Berlin Von noz.de | 31.05.2023, 12:48 Uhr

Die Deutschen Meisterschaften in Berlin waren für die Nachwuchs-Volleyballerinnen des TuS Bersenbrück ein ganz besonderes Erlebnis. Auch sportlich wird der U16, die als Kooperationsteam mit dem VC Osnabrück am Start war, das Turnier in Erinnerung bleiben.