Wer braucht schon Tennisschläger? Als Schlagerät ist eine Pfanne zulässig, in der man auch noch ein Ei braten könnte. FOTO: TV Ankum up-down up-down Spaß-Event am 6. August 2022 Jetzt anmelden für das Bratpfannenturnier in Ankum Von noz.de | 13.07.2022, 11:52 Uhr

Auch in diesem Jahr wird es ein Bratpfannenturnier geben: Das über die Grenzen Ankums hinaus bekannte Event geht am 6. August 2022 um 11 Uhr auf der Tennisanlage am Ankumer See in die 17. Runde.