„Bei uns klappte einfach alles. Von Beginn an haben wir das Spiel dominiert“, freute sich Michael Rehkamp über „eine der besten Mannschaftsleistungen der letzten Jahre“. Insbesondere den stämmigen Mittelblocker, der im Hinspiel dem TuS das Leben besonders schwer machte, bekamen die Bersenbrücker von Anfang an gut in den Griff: „Auf jeder Position haben meine Spieler das umgesetzt, was wir in den letzten Wochen intensiv im Training einstudiert haben. Entweder im Block oder in der Abwehr durch unseren sehr starken Libero, Mika Habermann, konnten wir seine Angriffe entschärfen.“ Dazu kamen die deutlich druckvolleren Aufschläge, die den Gegner so unter Druck setzten, dass dieser kaum die Gelegenheit hatte, sein Spiel aufzubauen. Neben den auch zuletzt schon starken und diesmal besonders flexiblen Mittelblockern, konnte auch der zuletzt schwächste Mannschaftsteil, die Außenangreifer, für den nötigen Druck sorgen. Hier tat sich besonders Daniel Rehkamp hervor. Deutlich verbessert zeigte sich auch Zuspieler Matthias Grewing, der es über die gesamte Distanz schaffte, seine Angreifer immer wieder optimal in Szene zu setzen. Wie gewohnt stark spielte Jan Wamhoff über die Diagonalposition beziehungsweise als Rückraumangreifer.

Aufgrund dieser tollen Mannschaftsleistung war das Spiel schnell entschieden. Lediglich 45 Minuten benötigte das Team für den deutlichen 25:10, 25:14 und 25:16 Erfolg .