Santiago Aloi traf in Rheine zum 1:0 für den TuS. Foto: Christian Hesse up-down up-down Am Dienstag gegen SV Bevern TuS Bersenbrück vor dem letzten Testspiel der Vorbereitung Von Christian Hesse | 24.01.2023, 06:18 Uhr

Aufgrund der Witterung konnten die Oberliga-Fußballer des TuS Bersenbrück nur am Samstag in Rheine spielen. Die Partie am Sonntag bei der U23 des SC Preußen Münster fiel aufgrund der Schneefälle aus. Am Dienstag, 24. Januar 2023, um 19 Uhr steht noch das letzte Testspiel auf dem Kunstrasenplatz im Hemke-Stadion gegen Landesligist SV Bevern an.