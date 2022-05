Mit Volldampf voraus: Auch in der nächsten Saison stürmt Nico Meyer (rechts) für den TuS Bersenbrück. FOTO: Rolf Kamper Wer wird neuer Trainer? TuS Bersenbrück treibt Personalplanungen weiter voran Von Christian Hesse | 28.05.2022, 13:17 Uhr

Die Fußballer des TuS Bersenbrück sind in der Sommerpause. Für die Sportliche Leitung des Oberligisten geht die Arbeit nun erst so richtig in die Vollen. Die Anhänger sind weiter gespannt, wer den Cheftrainerposten übernehmen wird.