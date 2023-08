Blick hinter die Kulissen TuS Bersenbrück im DFB-Pokal: Die größte Herausforderung der Vereinsgeschichte Von Christian Hesse | 08.08.2023, 17:14 Uhr Hier steigt das größte Spiel der Bersenbrücker Vereinsgeschichte: Die Bremer Brücke in Osnabrück. Foto: Tobias Saalschmidt up-down up-down

Was für den Fußball-Oberligisten TuS Bersenbrück spätestens mit dem Sieg im NFV-Pokalhalbfinale gegen Germania Egestorf-Langreder am Ostermontag diesen Jahres begann, gipfelt mit dem DFB-Pokalspiel am Freitag (18 Uhr) an der wohl ausverkauften Bremer Brücke in Osnabrück gegen den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Die eigens eingerichtete „Arbeitsgruppe DFB-Pokal“ hatte in diesen gut vier Monaten jede Menge zu tun.