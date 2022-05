Der TuS Bersenbrück, hier mit Santiago Aloi (Mitte), feierte gegen Gifhorn einen wichtigen Sieg gefeiert. FOTO: Rolf Kamper Am Sonntag gegen Eintracht Northeim David Leinweber schießt TuS Bersenbrück zum Sieg über Gifhorn Von Christian Hesse | 05.05.2022, 11:43 Uhr

Mit einem wichtigen 2:1-Heimsieg im Nachholspiel gegen den MTV Gifhorn haben sich die Oberliga-Fußballer des TuS Bersenbrück in der Abstiegsrunde vor dem Heimspiel am Sonntag, 8. Mai 2022, um 15 Uhr gegen Eintracht Northeim in eine bessere Ausgangsposition gebracht.