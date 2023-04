Der TuS Bersenbrück, hier mit David Leinweber am Ball, tat sich gegen den abstiegsbedrohten Gegner sehr schwer. Foto: Rolf Kamper up-down up-down TuS: 3:1 gegen Pattensen Bersenbrücker Fußballer beenden Negativlauf und sammeln Selbstvertrauen für Pokalspiel Von Christian Hesse | 02.04.2023, 19:15 Uhr

Die Oberliga-Fußballer des TuS Bersenbrück haben nach drei Niederlagen in Folge zurück in die Erfolgsspur gefunden und das Heimspiel gegen den TSV Pattensen mit 3:1 gewonnen. Ein Leckerbissen gab es für die Zuschauer im Hemkestadion aber nicht zu sehen. Am Donnerstag, 6. April 2023, (19.30 Uhr) ist der TuS im Nachholspiel beim Lüneburger SK zu Gast.